موسم الأمطار يخلف 57 قتيلا وعشرات الجرحى في الإكوادور

2022/04/10 | 02:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة إنه إضافة إلى ذلك عانى نحو 31 ألف شخص من خسائر وأضرار جراء هطول الأمطار التي تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدمير آلاف المنازل وهكتارات من الأراضي الزراعية.

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