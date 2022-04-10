2022/04/10 | 03:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، عن ثقته في أن ينتهي الأمر بالفرنسي عثمان ديمبلي، جناح البرسا، بتجديد عقده مع الفريق الكتالوني.وينتهي عقد ديمبلي في كامب نو، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.وقال يوستي، في حفل تقديم البطولة الدولية لكأس العالم لأكاديمية برشلونة: " نحن نتحدث مع اللاعب ووكيله، ورغبتنا تتمثل في الإبقاء عليه".وعن موقف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، قال: "لا يزال النادي في وضع حرج، لقد وجدنا النادي يعاني للغاية، ومع قضية الرواتب التي تدار بشكل سيئ".وعن باقي اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، قال: "نحن محظوظون جدًا بوجود أشخاص مثل ماتيو أليماني وجوردي كرويف، الذين يفعلون المستحيل لإعادة توجيه سياسة الرواتب، وآمل أن نتمكن من تحقيق ثمارها".أما بخصوص موقف سيرجي روبرتو تحديدًا، أوضح يوستي: "نحن نتحدث معه، لقد نشأ في النادي وسيبذل قصارى جهده لمواصلة المفاوضات، وآمل أن تنتهي بشكل جيد".ويحل برشلونة ضيفًا على ليفانتي، الأحد، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن مباريات الجولة 31 لليجا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يخطط لتجديد عقد ديمبلي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يخطط لتجديد عقد ديمبلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).