رمضان في السينما المصريَّة

وفيلم "في بيتنا رجل" الذي اشتهر كثيراً في تاريخ السينما المصرية وما زال يشاهد بمتعة، أخرجه هنري بركات ومثل فيه عمر الشريف وزبيدة ثروت، وقصته مقتبسة من رواية بالاسم ذاته لإحسان عبد القدوس، إذ يدور جزء من أحداثه في رمضان، فثمة مدفع الإفطار والأذان وخلو الشوارع من الناس وقت الفطور، التي يستغلها بطل الفيلم المطلوب للشرطة للهروب من المستشفى الذي يرقد فيه، وحينما يلتجئ إلى بيت صديقه للاختباء يستغل انهماكهم في الفطور للهروب من البيت خوفاً على الأسرة، وهنالك مشهد لا ينسى، حينما يختلي حسين صدقي بحبيبته فاطمة رشدي في سطح المنزل، فيتناجيان وتأخذهم غيبوبة عشق لا يفيقان منها، إلا على صوت المسحراتي وصوت "دمامه" وهو يصيح "اصحى يا نايم" في مشهد من الفيلم الواقعي الرائد "العزيمة"، ومن الأفلام الأخرى التي تناولت رمضان بشكل بسيط : "اضراب الشحاتين"(1967)، و"قلبي على ولدي" (1952)، و"الشيخ حسن"(1952)، لكن هنالك أفلاماً تناولت رمضان بشكل أعمق منها "الايمان" (1948)، ومن الأفلام الجديدة "عسل أسود" (2010)، و"اكس لارج"(2011) وعلى العموم قيمة هذه الأفلام، تنبع من كونها توثق عادات وتقاليد بعضها لم يعد موجوداً.
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