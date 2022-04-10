حتى آخر نفس - اشرف عتريس

2022/04/10 | 04:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس الأكثر صدقا هى الرواية حقاً ، فلا أحد يرضى بالخديعة والزيفالأكثر إنسانية وجمالاً هو الشعر برؤية وموقفالأكثر وجعاً بين الناس هو المسرح بلا تزيد بغة الحقيقة والجمالالأكثر رقة ً بنغم جميل ولغة إيقاعية هى الموسيقا للروحالأكثر وضوحاً كالشمس هى الصوفية والنضال فى آنهكذا نؤمن بالذات حينما تخلص بلا رياء ولا غرور ولا خذلانذاتُ لاتعرف المداهنة ولا تعترف بالخضوع فى سبيل رأى ورؤية ......





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