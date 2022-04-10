بوتين يصطحب

2022/04/10 | 04:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورافق بوتين، وفقا مقطع فيديو، رجل يرتدي حلة سوداء وكان يحمل حقيبة تحتوي على الرموز اللازمة للتخويل بشن هجوم نووي عن بعد.

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