شكاوى مصر والجزائر

2022/04/10 | 05:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم إجراء قرعة مباريات مونديال قطر، لا يزال المنتخب الجزائري ونظيره المصري يأملان في قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإعادة مبارتيهما ضد كل من الكاميرون والسينغال.

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