جبهة البوليساريو ترد على الحكومة الإسبانية بشأن الموقف من الصحراء

2022/04/10 | 06:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لجبهة البوليساريو، مساء السبت، تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية ردل على إعلان مدريد تأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية.

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