بعد تحطيمه لهاتف أحد المشجعين.. رونالدو يعلق

2022/04/10 | 07:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اعتذاره لأحد الأطفال الذي حطم له هاتفه عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

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