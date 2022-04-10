القداسة بين النص والناص - عباس علي العلي

2022/04/10 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي هل فعلا النص الديني مقدس بذاته أي أنه يحتوي العصمة الذاتية من التغيير والمس في أتجاه ما يرمي له وبالتالي قداسته تنبع من كونه لا يقبل أكثر مما طرحه على لسان وعقل السابقين وعلى اللاحق أن يسلم بما وصله كما هو دون محاولة التحرش بالنتائج أو حتى العودة لمعطيات الفهم السلفي الذي يجب ان نسلم به كوحدة واحدة مع النص، السؤال فعلا يثير الاستغراب عندما يربط السلفيون بين فهم النص وبين النص ذاته بوحدة فكرية، الن ......





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