وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بتحقيق حول

2022/04/10 | 07:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، خلال زيارة إلى مالي، السبت، إجراء تحقيق في "فظائع" ارتكبت في نهاية مارس في مورا بوسط البلاد، مجددة شكوكها في إمكانية استمرار التزام برلين العسكري في هذا البلد.

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