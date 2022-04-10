تقنية جديدة لتجديد خلايا الجلد قد تساهم في عكس الشيخوخة

2022/04/10 | 08:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف باحثون في جامعة كامبريدج، أنهم أعادوا برمجة خلايا جلد لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و 53 عاما لجعلهم “أصغر سنا” بمقدار 30 عاما.وبحسب الباحثين ستساهم هذه الطريقة في إعادة عقارب الساعة القديمة إلى الوراء أكثر من طرق إعادة البرمجة السابقة، دون الإضرار بالخلايا، حيث استطاع العلماء استعادة الوظائف التي فقدت في […]

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