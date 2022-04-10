عبد الحميد : الجوية قادر على اجتياز الدور الاول

2022/04/10 | 08:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أشاد الخبير الكروي عبد الاله عبد الحميد بأداء فريق القوة الجوية بعد الفوز الذي حققه على الجزيرة الإماراتي ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد ، مؤكداً قدرة الصقور على المنافسة بقوة في المجوعة الثانية من اجل نيل بطاقة الترشح إلى الأدوارالمتقدمة.وقال المدرب عبد الاله عبد الحميد في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية ( واع ) ،اليوم الاحد، ان " الجوية أعاد الهيبة لأنديتنا بعد سلسلة من المشاركات السابقة في دوري أبطال آسيا، إذ كان الطرف الأفضل على المستوى الفني خلال شوطي اللقاء، وتمكن من اجتياز الجزيرة الإماراتي الذي يعد من بين أبرز الفرق في بلاده، والمدجج باللاعبين المحترفين والمجنسين، في افتتاح مشواره القاري، واضعا خطوته الأولى بنجاح في رحلة الألف ميل ".وأضــاف عبد الحميد أن " المــلاك التدريبي بقيادة المــدرب حكيم شاكر نجح بامتياز في إدارة المباراة، من خلال إشراك التشكيلة المناسبة والـزج بــالأوراق الرابحة فضلا عن القراءة الصحيحة لأحـداث اللقاء، مبينا أن اللاعبين طبقوا الواجبات بشكل صحيح وقدموا أفضل العروض الكروية لينالوا 3 نقاط ثمينة ستكون حافزاً لممثل كرتنا في المباريات المقبلة ".وأوضح عبد الحميد " أن الفوز على الجزيرة رفع من سقف طموحات الجوية في المنافسة، على أمل الظهوربالأداء ذاته أمام مومباي سيتي الهندي بغية تحقيق الفوزالثاني، قبل ملاقاة الشباب السعودي في مواجهة تحتاج إلى التركيز والجهد العالي والمعنويات المرتفعة، بهدف الخروج منها بنتيجة إيجابية تسهم في تعزيز موقف الفريق في المجموعة

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