نداء صادر عن اللقاء الدولي العاجل ضد الحرب (03 أبريل 2022) - اللجنة العمالية الدولية ضد الحرب

2022/04/10 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اللجنة_العمالية_الدولية_ضد_الحرب إلى عمال العالم؛ إلى المنظمات العمالية، إلى الشعوب المضطهَدة؛ لنتحد ضد الحرب والاستغلال !نداء صادر عن اللقاء الدولي العاجل ضد الحرب (03 أبريل 2022) نحن عمال وشباب ومناضلات ومناضلو الحركة العمالية والديمقراطية، المنتمون ل47 بلدا من كل القارات، نعيد التأكيد على هذه الجملة التي أعلنها جان جوريس، وهو أحد الأوجه التاريخية في الحركة الاشتراكية الأممية قبل اندلاع حرب 191 ......





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