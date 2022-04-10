الذكورية والنسوية وحقوق المرأة - زكريا عدي فيصل

2022/04/10 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكريا_عدي_فيصل الذكورية ماهي ولماذا موجودة ؟‌‎الذكورية مصطلح تم اطلاقة لممارسة السلطة عل النساء ومعاملتهم معامله دونيه فقط لانهن ولدن انثى ، في الذكورية لها اسباب دينيه ومجتمعين وقانونيه وثقافيه .



فمثلا في الدين المراة تدان وتضطهد وتعامل معامله سيئ-;-ة كما وردت في الآ-;-يه ( البِرُّ لا يَبْلَى ، وَالِإ-;-ثْمُ لَا يُنْسَى ، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ ، فَكُن كَمَا شِئ-;-تَ ، كَمَا تَدِينُ ......





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