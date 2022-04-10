الذكورية والنسوية وحقوق المرأة - زكريا عدي فيصل

#زكريا_عدي_فيصل الذكورية ماهي ولماذا موجودة ؟الذكورية مصطلح تم اطلاقة لممارسة السلطة عل النساء ومعاملتهم معامله دونيه فقط لانهن ولدن انثى ، في الذكورية لها اسباب دينيه ومجتمعين وقانونيه وثقافيه .
فمثلا في الدين المراة تدان وتضطهد وتعامل معامله سيئ-;-ة كما وردت في الآ-;-يه ( البِرُّ لا يَبْلَى ، وَالِإ-;-ثْمُ لَا يُنْسَى ، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ ، فَكُن كَمَا شِئ-;-تَ ، كَمَا تَدِينُ ......
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