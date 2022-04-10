رئيس الوزراء الأسترالي يدعو لإجراء انتخابات عامة الشهر المقبل

2022/04/10 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الاحد، إلى إجراء انتخابات فدرالية في 21 مايو، مطلقا معركة بقائه في السلطة بعد 3 سنوات واجهت خلالها حكومته فيضانات كارثية وحرائق غابات ووباء كوفيد-19.وتكافح حكومة موريسون المحافظة لجذب الناخبين الأستراليين البالغ عددهم 17 مليونا، بعد أن وضعتها استطلاعات الرأي وراء حزب العمال المعارض على […]

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