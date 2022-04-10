2022/04/10 | 08:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، الاحد، الحاجة إلى نحو 4 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في العراق، وفيما حددت أسباب توقف ملف بسماية وموعد انتهاء تدقيق عقودها، نفت وجود تغييرات ديموغرافية بمشروع مدينة الرفيل.وقالت النجار، خلال استضافتها في برنامج (واجب الصراحة) الذي تبثه العراقية الإخبارية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة منحت 130 إجازة استثمار تقريبا خلال 2021"، لافتة إلى أن "العمل بدأ في العديد من المشاريع المتوقفة".وأضافت، أن "هناك 1800 إجازة بين الوهمي وشبه الوهمي"، مشيرة إلى أن "عدد المشاريع المتلكئة يتجاوز 500 مشروع".وبينت، أن "هيئة الاستثمار ولدت في فترة استشراء الفساد، ومحاربو الاصلاح يتواجدون في كل قطاع ومجال"، مؤكدة أن "الضغوطات السياسية مستمرة للحصول على الاجازات الاستثمارية".وتابعت، "نواجه ضغوطا سياسية كبيرة بشأن منح الأراضي"، منوهة إلى أن "العاصمة بغداد تعرضت إلى عشوائية في البناء، ونحتاج 3 - 4 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن".ولفتت إلى أن "الإجراءات التشديدية زادت من البيروقراطية"، مبينة أن "المستثمر الحقيقي غير مستفيد من الاعفاءات".وأردفت بالقول: "خسرنا ملايين الدوانم جراء المشاريع الوهمية وشبه الوهمية"، لافتة إلى "التنسيق مع وزارة العمل بشأن تنظيم العمالة الاجنبية".وحول تجربة مجمع بسماية السكني، قالت النجار: "نسعى لتكرار تجربة مدينة بسماية السكنية"، موضحة أن "ملف بسماية متوقف منذ 3 سنوات بسبب الخلاف مع الشركة".ونوهت إلى أن "صرفيات ملف بسماية تجاوزت الإنجاز"، مؤكدة أن "الهيئة تحتاج الى 4 مليارات دولار لاكمال بسماية".وتابعت، أن "الهيئة تفضل الاستمرار مع الشركة المنفذة لاكمال مشروع بسماية"، مشيرة إلى أن "عملية تدقيق عقود بسماية ستنتهي خلال الأيام المقبلة".وبخصوص مشروع مدينة الرفيل، أكدت النجار، أنه "لا صحة لوجود تغييرات ديموغرافية في مشروع مدينة الرفيل"، مبينة أن "11 شركة تعمل على تنفيذ مشروع مدينة الرفيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجار: نحتاج نحو 4 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن بالعراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجار: نحتاج نحو 4 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).