روسيا تستعد لحجب “يوتيوب” واطلاق “روتيوب”

2022/04/10 | 08:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بمزايا جديدة، منها الربح السريع والأرشيف الفضائي، تسارع منصة “روتيوب” الروسية لتحل محل “يوتيوب”، بعد أن تجدد الصدام بين موسكو ويوتيوب بعد قرار الأخير شطب فيديو مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الروسية.وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار يوتيوب: “نحتفظ بحق اللجوء إلى الجهات الروسية المختصة لمطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، على […]

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