علماء الفلك يحددون أكثر المجرات المكتشفة بعدا على الإطلاق!

2022/04/10 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/حُدد جسم أحمر متوهج في بدايات الكون على أنه أبعد مجرة ​​تم اكتشافها حتى الآن.وكشف علماء الفلك أنها مجرة ​​كانت موجودة بعد 330 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم.وكان على ضوئها الخافت، الذي امتد بسبب توسع الكون، السفر 13.5 مليار سنة ضوئية للوصول إلينا، هنا على الأرض.وأطلق المكتشفون اسم المجرة HD1، […]

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