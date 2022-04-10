فندق في بريطانيا مخصص للنساء فقط..3 أيام لمعالجة

2022/04/10 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقدم فندق "The Heartbreak"، الذي أطلق أواخر عام 2021، ملاذًا سكنيًا لمدة ثلاثة أيام ، مصمم خصيصًا للنساء ، بهدف علاج أشكالًا مختلفة من حسرة القلب.

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