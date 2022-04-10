حكومة بافاريا تحذر من بطالة شاملة في حال انقطاع الغاز الروسي بشكل مفاجئ

2022/04/10 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر أنه يجب الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية تدريجيا، وإلا ستواجه ألمانيا عواقب وخيمة.وقال سودر في تصريح صحفي، إن “أشارك الحكومة الفيدرالية وجهة نظرها بأنه على المدى القصير يمكننا الاستغناء عن النفط والفحم من روسيا.أما بالنسبة للغاز فهذا أصعب بكثير.علينا أن نفكر في […]

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