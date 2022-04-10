الجيش الإسرائيلي يعلن عن

2022/04/10 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء من الجيش الاسرائيلي ان عناصر له تقوم صباح اليوم الاحد بنشاط امني في داخل مخيم جنين.وافادت مصادر فلسطينية بوقوع عدة إصابات بنيران قوات اسرائيلية في مدينة جنين وبلدة يعبد المجاورة لها.

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