وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بإجراء تحقيق في “فظائع” ارتكبت في مالي

2022/04/10 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت وزارة الدفاع الألمانية بإجراء تحقيق في “فظائع” ارتكبت بنهاية مارس في مورا بوسط مالي، مجددة شكوكها في إمكانية استمرار التزام برلين العسكري في هذا البلد.وطلبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، خلال زيارة إلى مالي بإجراء تحقيق “كامل وشفاف” في هذه الوقائع.وبعد لقاء مع جنود ألمان في غاو (شمال مالي)، أشارت كريستين لامبرخت […]

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