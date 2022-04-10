اليابان تقرر الإفراج عن 15 مليون برميل من مخزونها النفطي

2022/04/10 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت الحكومة اليابانية الإفراج عن 15 مليون برميل إضافية من مخزونها الاحتياطي النفطي في إطار التعاون مع أعضاء الوكالة الدولية للطاقة لبعث الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.وصرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال لقاء صحفي عقد مؤخرا، أن النفط سيضخ من احتياطي الدولة والقطاع الخاص.وقال كيشيدا إن اجتماعا وزاريا للوكالة الدولية […]

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