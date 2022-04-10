ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة بغداد السلام بالجودو

2022/04/10 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن الاتحاد العراقي المركزي للجودو ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في بطولة بغداد السلام الدولية بنسختها الأولى إلى ثمانية منتخبات. وتألفت قائمة المنتخبات المشاركة من إيران وجيبوتي والأردن وسوريا وتونس والمغرب وليبيا، إضافة إلى العراق.وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الأحد، إن " اللجنة العليا لبطولة بغداد السلام عقدت أول اجتماعاتها بتواجد أعضاء اللجنة المشرفة على البطولة بالإضافة الى تواجد عدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية الذين سيكون لهم دور في إدارة اللجان الفرعية".وتابع الربيعي : " تم تشكيل عدد من اللجان من أجل تنظيم العمل وتوزيع المهام على اللجان المشكلة وهي كل من اللجنة الفنية والتنظيمية - لجنة المراسيم - لجنة الإسكان والإطعام - اللجنة الطبية - لجنة الاستقبال - لجنة الحكام - اللجنة الأمنية - اللجنة الإعلامية". وأشار الربيعي إلى أنَّ " اللجنة ينتظرها عدد كبير من الاجتماعات المقبلة لتقويم الخطوات العملية التي تقوم بها كل لجنة للوصول الى الجاهزية التامة قبيل انطلاق البطولة التي نطمح الى أن تكون محفلاً رياضياً يليق بالعراق وقدرته على تنظيم البطولات ".

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