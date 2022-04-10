2022/04/10 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل استمرار الهجوم الذي تشنه القوات الروسية على أوكرانيا واحتدام المعارك، قام رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بجولة سيرا على الأقدام برفقة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في شوارع مدينة كييف، جاء خلال زيارته، السبت، إلى أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون وزيلينسكي يتجولان في شوارع كييف.. والأوكرانيون: شعرنا بالأمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون وزيلينسكي يتجولان في شوارع كييف.. والأوكرانيون: شعرنا بالأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).