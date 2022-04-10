تظاهرات امام مصفى الدورة احتجاجا على رفع أسعار النفط الاسود

2022/04/10 | 09:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعوا الشارع بواسطة الصهاريج احتجاجا على رفع اسعار النفط.

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