حلف الناتو يخطط لوجود دائم على حدوده

2022/04/10 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يخطط لوجود عسكري دائم على حدوده بهدف التصدي لأي عدوان روسي في المستقبل.

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