غوارديولا يستبق مواجهة ليفربول بحديث عن “غزو أوروبا”

2022/04/10 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه يتعين عليه الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليحصل على اعتراف عالمي، لكنه “سعيد للغاية” بما حققه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.وقاد غوارديولا سيتي إلى 3 ألقاب للدوري الممتاز و4 لكأس رابطة الأندية ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي منذ توليه المسؤولية في […]

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