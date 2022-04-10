رسالة بمناسبة العام الجديد 2022: لقد رأيته في الأفلام - آلان وودز

2022/04/10 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_وودز مع مطلع عام 2022، شكلت عبارة ”سنة سعيدة“ كلمة فارغة لأغلبية الشعب، وذلك لأن أغلبية الشعب ليسوا سعداء على الإطلاق.



خلال الأوقات العصيبة، في الماضي، كان الشعب يبحث عن العزاء في الدين.



لكن في الوقت الحاضر، تقف الكنائس فارغة.



وبدلا من ذلك صار الناس يميلون إلى اللجوء إلى حاناتهم المحلية، أو ربما دور السينما، والتي أصبحت شيئا يشبه أفيون الشعوب في عصرنا.



لكن وبالنظر إلى أن العديد منها صارت مغلقة، فلم ......





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