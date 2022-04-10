لمن تركت آلاء وعدن؟ للناقد والأديب المرحوم شاكر فريد حسن - شهربان معدي

2022/04/10 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شهربان_معدي كلمات من سويداء القلب؛ لأنسان عرف قيمة الإنسانيّة والإنسان.للناقد والأديب المرحوم شاكر فريد حسن.بقلم: شهربان معدّي.لمن تركت يا أستاذي..سنديان الوطن؟وبيادر القمح وشمس الحقول..وبوح القلم..؟لمن تركت..بنات العزّ والدلالوردات الدارآلاء وعدن..كم أوجعنا..رحيلك المُفاجئ..ولكن أوجعنا أكثر؟ذيّاك اليُتم..بكّرت كثيرًا يا أخيفمنْ من بع ......





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