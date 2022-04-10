مشاهير يقودون حملة لدعم أوكرانيا بـ 11 مليار دولار

2022/04/10 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

جمعت حملة تعهدات عالمية 10.1 مليار يورو (11 مليار دولار)، لمساعدة أكثر من 10 ملايين نازح داخل وخارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل ستة أسابيع.

وبدعم من أوروبا وكندا ودول الخليج ومشاهير مثل كاتي بيري ومادونا وإلتون جون، اختُتمت الحملة خلال حدث في وارسو مع الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي ظهر عبر الفيديو.

قالت "فون دير لاين" للجمهور: "يمنح تضامن البلدان والشركات والأشخاص في جميع أنحاء العالم بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة.



وبمجرد أن تتوقف القنابل عن السقوط، سنساعد شعب أوكرانيا على إعادة بناء بلدهم".

ساعدت حملة #ادعموا_أوكرانيا في تأمين 10.1 مليار يورو من المنح والقروض الجديدة التي جرى التعهد بها من أجل دعم النازحين الذين توجب عليهم ترك منازلهم في أوكرانيا وحول العالم

تضمنت التعهدات 6 مليارات يورو في شكل منح وقروض من المؤسسات الأوروبية، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا.



بينما ستأتي 4.1 مليار إضافية من الحكومات والشركات.

سيتم تخصيص 7.3 مليار يورو على الأقل لمساعدة اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي على خط المواجهة وغيرها من دول المنطقة، مثل مولدوفا.



وسيوجه المبلغ الباقي للنازحين داخلياً داخل أوكرانيا.



جاءت التعهدات من حكومات ودول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك سويسرا والنرويج وأيسلندا ومجلس التعاون الخليجي.

لقد رأينا جميعًا الرعب يتكشف في أوكرانيا، لذلك نعرف مدى حاجتهم اليائسة إلى المساعدة، وهذا هو الوقت المناسب لنا جميعاً، وخاصة قادتنا، لدعم أوكرانيا.



ادعموا اللاجئين!

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