عقارات الدولة تعلن تهيئة الاف الأراضي والدوانم لحل ازمة السكن

2022/04/10 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… توعدت دائرة عقارات الدولة التابعة وزارة المالية، الاحد، بمقاضاة الجهات والأشخاص المستحوذين على الأملاك العامة من خلال تزوير السجلات وعقود الشراء الوهمية ، مشيرة إلى أنها استرجعت مئات الأراضي وهيأت آلاف الدونمات لحل أزمة السكن.وقال مدير عام عقارات الدولة رند رعد ناجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجان […]

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