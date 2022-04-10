2022/04/10 | 09:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BgvsFeu5CNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو التنويم الإيحائي وكيف يستخدم للعلاج؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو التنويم الإيحائي وكيف يستخدم للعلاج؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).