مصرف الرافدين يطلق سلفة 10 ملايين للحشد الشعبي

2022/04/10 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن اطلاق سلفة 10 مليون للحشد الشعبي .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر منح سلفة 5 مليون و 10 مليون الى الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا ".

واشار الى ان "التقديم على السلفة يكون بضمانة كفيل مدني ضامن من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا وعلى الملاك الدائم او كفيلين من منتسبي الحشد الشعبي"، لافتا الى ان "مدة السلفة 5 سنوات ونسبة الفائدة 5 بالمئة" .

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