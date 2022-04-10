هيئة الحج تعلن تفويج 238 معتمراً إلى الديار المقدسة

2022/04/10 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، عن تصاعد اعداد المعتمرين العراقيين المفوجين الى الديار المقدسة.

واوضحت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بالتزامن مع شهر رمضان الكريم ارتفع عدد المعتمرين المغادرين للديار المقدسة الى 238033 شخصا".

وأضافت ان "المعتمرين تم تفويجهم عبر الشركات المعتمدة لدى الهيئة وبإشراف هيئة الحج والعمرة، حيث انه جرى نقلهم عبر الخطوط الجوية العراقية والنواقل المحلية".

واشارت الهيئة إلى ان "المعتمرين نقلوا عبر المطارات العراقية الخمسة وبواقع، بغداد 145610، أربيل 41747، النجف 51449، البصرة 18981، السليمانية 9246.

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