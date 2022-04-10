2022/04/10 | 09:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مصرف الرافدين اليوم الاحد، عن اطلاق سلفة 10 مليون دينار لموظفي العقود في دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على مصرفنا حصرا.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تقرر منح سلفة 5 مليون و 10 مليون دينار لموظفي العقود الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين”.واشار الى ان “التقديم على السلفة […]

ظهرت المقالة بعد الحشد..



الرافدين يطلق سلفة ١٠ مليون لهؤلاء أولاً على ايرث نيوز.

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