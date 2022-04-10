نجاة قائد في

2022/04/10 | 09:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن

محاولة اغتيال فاشلة طالت الشيخ عماد

القرغولي الذي يشغل منصب مقدم اللواء في

لواء "علي الاكبر" احد تشكيلات (حشد

العتبات المقدسة) في وسط العاصمة بغداد.

ولواء علي الأكبر

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