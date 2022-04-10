2022/04/10 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضرب دول خليجية موجة غبار قوية قادمة من العراق، وسط تحذيرات من السلطات الصحية في السعودية والكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات في الكويت والسعودية.. عاصفة ترابية تضرب دولا خليجية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات في الكويت والسعودية.. عاصفة ترابية تضرب دولا خليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).