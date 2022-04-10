ظهور النبي المنتظر - سيد القمني

2022/04/10 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلاميةظهور النبي المنتظريتأكد مما سبق أن قدسية الكعبة، وتحريمها، ثم تحريم شهور محدَّدة لانطلاق قوافل التجارة، وحج العرب إليها؛ قد جسَّد — رمزيًّا — مكانة مكة القيادية بالنسبة إلى القبائل العربية على الجانب السياسي، وكان تحريمها ضمانًا آخر لتقديسها، وأمانًا من مطامع مَن يريد السيطرة عليها من القبائل الأخرى، مع ما أضافته بئر زمزم وقصتها مع عبد المطلب من قدسية أ ......





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