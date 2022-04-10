الرافدين يطلق سلفة 10 مليون لمنتسبي الحشد الشعبي وموظفي العقود

2022/04/10 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، اطلاق سلفة 10 مليون دينار لموظفي العقود في دوائر الدولة ومنتسبي الحشد الشعبي.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان إنه "تقرر منح سلفة 5 مليون و 10 مليون دينار لموظفي العقود ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي الموطنة رواتبهم على مصرف الرافدين".

وأوضح أن "التقديم على السلفة لموظفي العقود يكون بضمانة كفيل موظف مدني من موظفي الدولة موطن راتبه على المصرف حصرا او كفيلين من موظفي العقود".

وأشار الى أن "التقديم على السلفة لمنتسبي الحشد الشعبي يكون بضمانة كفيل مدني ضامن من موظفي دوائر الدولة موطن راتبه على مصرفنا حصرا وعلى الملاك الدائم او كفيلين من منتسبي الحشد الشعبي".

ونبه الى أن "مدة السلفة 5 سنوات وبنسبة الفائدة 5 بالمئة".

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