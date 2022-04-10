من اليابان إلى إثيوبيا..10 من أشهى الفطائر في العالم

2022/04/10 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيّنت الفطائر، بجميع أشكالها، ومكوّناتها، موائد العالم لآلاف الأعوام، وعبر جميع الثقافات، والعقائد.وإليكم بعض من أشهى الفطائر حول العالم.

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