كوريا الشمالية تصف بايدن بالعجوز الخرف

2022/04/10 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة، دون الإشارة إليه بالاسم.

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