لندن: روسيا تستخدم عبوات ناسفة لقتل  المدنيين الأوكرانيين



لندن: روسيا تستخدم عبوات ناسفة لقتل  المدنيين الأوكرانيين
2022/04/10 | 10:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن "القوات الروسية تواصل استخدام العبوات الناسفة لإحداث خسائر بشرية وإضعاف الروح المعنوية وتقييد حرية تحرك الأوكرانيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لندن: روسيا تستخدم عبوات ناسفة لقتل  المدنيين الأوكرانيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لندن: روسيا تستخدم عبوات ناسفة لقتل  المدنيين الأوكرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).



واصل القراءة على الحرة


Sponsored Links