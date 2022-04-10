لندن: روسيا تستخدم عبوات ناسفة لقتل  المدنيين الأوكرانيين

2022/04/10 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن "القوات الروسية تواصل استخدام العبوات الناسفة لإحداث خسائر بشرية وإضعاف الروح المعنوية وتقييد حرية تحرك الأوكرانيين".

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