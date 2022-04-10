بدون هز الشباك.. هاتريك استثنائي لميسي في الدوري الفرنسي

2022/04/10 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رغم عدم تمكن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان من هز الشباك في فوز فريقه على كليرمون (6-1)، مساء السبت، في الدوري الفرنسي، إلا أنه تألق بالتمريرات الحاسمة.وصنع ميسي 3 أهداف لزميليه نيمار جونيور وكيليان مبابي اللذين تناوبا على تسجيل الأهداف الستة.وذكرت شبكة “أوبتا” أن ميسي بات أول لاعب يقوم بـ3 […]

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هاتريك استثنائي لميسي في الدوري الفرنسي أولاً على ايرث نيوز.

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