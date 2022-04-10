2022/04/10 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل رجل وزوجته بالقرب من دائرة ماء البصرة.
وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "مسلحين مجهولين أقدموا على قتل رجل وزوجته بالقرب من دائرة ماء البصرة في شارع المعارض ولاذوا بالفرار".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل رجل وزوجته في البصرة - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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