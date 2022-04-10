مخاوف من أقلية شيعية.. جهة سياسية تحدد آلية لتشكيل الكتلة الأكبر وإعلان اسم رئيس الحكومة - عاجل

2022/04/10 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد القيادي في تيار الحكمة جمال الشمري، اليوم الأحد، اهم مخاوف الاطار التنسيقي.

وقال الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي لايزال ثابتا في مواقفه بأن بداية حل الانسداد السياسي يبدا من اعلان الكتلة الاكبر بوجود التيار الصدري اي لابد من توحيد البيت الشيعي قبل اي شي اخر والمضي بتحالف موحد يمثل المكون للتحاور مع بقية القوى السياسية وحل كل الاشكاليات".

وأضاف أن "الاطار يؤمن بأن ذهابه لوحده هو او التيار الصدري لتشكيل الحكومة بمعزل عن الاخر سيحول المكون الشيعي الى اقلية وهذا ما لن تقبل به القوى السياسية".

وبين أنه "يجب توحيد الاطار والتيار الصدري للاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة و اعلان اسم مرشح رئاسة الحكومة القادمة".

وأشار الى أن "زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم طرح يوم امس مبادرة من 9 نقاط، نامل ان تكون بداية الحل للانسداد السياسي".

وأكد أن "تيار الحكمة لن يشارك في الحكومة المقبلة ويعمل حاليا على جمع الفرقاء على مائدة حوار تخرج البلاد من ازمتها السياسية الراهنة".

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