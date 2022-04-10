2022/04/10 | 10:38 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركـة أور تُجهـز كهربـاء الديوانية بالقابلـوات وتُسَـوق كميـات مـن مقاطـع الألمنيـوم إلـى القطـاع الخـاص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/10 | 10:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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