الإعلان عن وصول أول رحلة سياحية إلى محطة الفضاء الدولية

2022/04/10 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت آكسيوم سبيس عن وصول مركبة الفضاء SpaceX Dragon في أول رحلة فضائية سياحة إلى محطة الفضاء الدولية.ونشرت آكسيوم سبيس المشاهد الأولية لوصول رواد الفضاء الهواة إلى محطة الفضاء الدولية بتغريدة على تويتر، لتبدأ مهام الفريق المؤلف من ثلاث رواد فضاء هواة، وهم المستثمر الكندي، مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي، […]

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