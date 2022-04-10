كيف يمكنك تناول الحلويات خلال شهر رمضان؟ الصحة المصرية تجيب

2022/04/10 | 10:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي، على موقع "إنستغرام"، بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول الحلويات خلال شهر رمضان.

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