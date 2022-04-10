300 طالبة في مدرسة بكربلاء يُحرمنَ من تدريس مادة علمية بسبب عدم وجود صف دراسي

2022/04/10 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا عدد من اولياء امور طالبات متوسطة

العفة للبنات في كربلاء من عدم تدريس

بناتهم مادة الحاسوب بالمدرسة ،وعدم

وجود مطبات مرورية امام بناية المدرسة

ما يسبب كثرة حوداث دهس بين الطالبات

فيما بينت مديرية

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